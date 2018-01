Borsa: Europa timida su intesa Germania

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Borse europee timide dopo l'accordo per la grande coalizione in Germania. Francoforte fa registrare un rialzo dello 0,13%.

L'indice Stoxx 600 è sulla parità (+0,05%). Il miglior listino è Milano con il Ftse Mib che guadagna lo 0,45%. Bene Londra (+0,14%) mentre è piatta Parigi (+0,06%).

A Piazza Affari svetta Fca (+2,79%) a 19,53 euro, dopo l'annuncio dell'investimento da più di un miliardo di dollari in Michigan, dove trasferirà dal Messico la produzione della prossima generazione di Ram heavy Duty. In positivo anche Cnh (+2,9%) e Ferragamo (+2,19%). Mps guadagna il 2,1%, dopo il successo del bond subordinato da 750 mln.

Deboli Generali ed Stm (-0,8%), Moncler (-0,6%) e Campari (-0,5%) e Saipem (-0,4%).