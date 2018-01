Fca: in Borsa massimo storico a 19 euro

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Non si ferma il rialzo di Fca in Borsa: a Milano ha segnato un aumento finale del 2,2% a 19 euro, nuovo massimo storico di chiusura. Scambi ancora forti: nella giornata sono passati di mano quasi 22 milioni di 'pezzi' contro i 16 milioni della vigilia.

Dal primo dell'anno, quando è comunicata la corrente di ingenti acquisti sul titolo del gruppo automobilistico, la crescita complessiva è di oltre il 27%. Gli analisti premiano la tenuta del mercato statunitense dell'auto che darebbe benefici soprattutto a Fca, attendono la conferenza stampa di Marchionne al Salone di Detroit fissata per lunedì prossimo e non escludono prossimi 'deal' importanti per il gruppo.