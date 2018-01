Cina smentisce uscita da bond Usa

La Cina smentisce le ipotesi circolate di riduzione o uscita dall'acquisto di titoli di Stato Usa i cui rendimenti, in scia a un report diffuso da Bloomberg, sono saliti ai massimi da marzo facendo scivolare il dollaro.

"La notizia potrebbe citare una fonte di informazione sbagliata o potrebbe essere una 'fake news'", ha tagliato corto un portavoce della State Administration of Foreign Exchange (Safe), in una nota postata sul sito.