Borsa:Milano poco mossa con Fca e banche

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Avvio poco mosso per Piazza Affari che nei primi scambi si muove sulla parità. Il Ftse Mib segna un +0,02% collocandosi a 23.161 punti. Ad incidere sull'andamento del listino sono le vendite su Fca (-1,51%) che resta comunque vicina ai massimi (18,34 euro su un massimo di 18,47 euro).

Frena poi il credito con Bper che cede l'1,34%. In negativo anche Ubi (-0,9%) e Banco Bpm (-0,63%). Poco mossa Intesa Sanpaolo (+0,2%) all'indomani della conferma di trattative in corso con gli svedesi di Intrum Justitia in merito all'acquisizione della piattaforma di gestione dei crediti e di un portafoglio di npl. Tra gli altri titoli Pirelli sale dello 0,9%. Il gruppo in poche ore, ha completato la cessione della sua quota (l'1,78%) di Mediobanca (a Piazza Affari -0,51%) presso investitori qualificati. I proventi sono pari a circa 152,8 milioni di euro. Gli acquisti si concentrano su Stm che Credit Suisse ha promosso a outperform e su Saipem (+2,26%) che Bernstein raccomanda 'Market perform'.