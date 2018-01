Borsa: Milano +0,5%, in luce Stm, Saipem

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Piazza Affari si conferma in positivo a metà giornata, a dispetto delle altre Borse europee.

Il Ftse Mib allunga ancora e sale dello 0,5% a 23.274 punti confermando i massimi da agosto 2015. Sul listino restano le vendite su Yoox Nap (-2,73%), Mediaset (-1,52%) e Fca (-0,75%) che quota 18,44 euro, dopo massimi di giornata a 18,56. Di contro si conferma il rialzo di Stm (+3,22%), che Credit Suisse ha promosso a outperform, e su Saipem (+2,06%), che Bernstein raccomanda 'market perform'. Pirelli sale invece dell'1,03% dopo che ha chiuso, in poche ore, la cessione della sua quota (l'1,78%) in Mediobanca (in Borsa -0,1%). Fuori dal paniere principale svetta Cattolica (+8,37%) in attesa della presentazione del piano a fine mese. Sotto vendita invece il Creval (-2,85%) in attesa della seconda parte del roadshow per l'aumento che il gruppo intende chiudere prima delle elezioni.

Lo spread tra btp e bund cala ancora a 146 punti base con il rendimento del decennale italiano all' 1,98%.