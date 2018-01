Borsa: Europa fiacca ma Milano +0,33%

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Borse europee deboli con l'indice d'area Stoxx 600 sotto la parità, in linea con le Piazze asiatiche appesantite dal graduale processo di rafforzamento dello yen sulle principali valute dopo la decisione della Bank of Japan di ridurre gli acquisti di titoli di Stato. Poco mosse Londra (+0,04%), Parigi (+0,12%), invariata Francoforte. A livello settoriale sono in particolare sotto vendita i finanziari. Mentre allunga il passo Milano (+0,33%) con il Ftse Mib a 23.240 punti e ritocca i massimi da agosto 2015. Piazza Affari si rafforza in scia alle dichiarazioni del capo economista per l'Europa di S&P global, Jean-Michel Six che per l'Italia vede la ripresa anche se il Pil resta sotto quello del 2007. Nel dettaglio dei singoli titoli invariato l'andamento con Stm (+3,22%) e Saipem (+2,01%) sempre in testa. Vendite su Yoox Nap (-1,89%), Fca (-0,91%) che quota 18,42 euro e si avvicina ai massimi di 18,47 euro. Lo spread tra btp e bund cala a 148,5 punti base.