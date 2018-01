Borsa: Europa cauta, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee restano caute a metà seduta con Milano però con un passo più deciso. L'indice d'area Stoxx 600 si muove a ridosso la parità. Stesso passo per Parigi (+0,09%) e Francoforte (+0,02%). Il Pil tedesco è cresciuto del 2,2% nel 2017, un decimale in meno rispetto al 2,3% previsto dagli economisti ma ai massimi dal 2011. Londra sale dello 0,18% mentre la premier britannica Theresa May ha escluso categoricamente la possibilità di indire un secondo referendum sulla Brexit. Le vendite sui listini si concentrano in particolare sulle tlc. Il Ftse Mib sale dello 0,63% a 23.302 punti. Sempre sugli scudi Stm (+2,71%) che Credit Suisse ha promosso a outperform e Saipem (+2,42%) che Bernstein raccomanda 'market perform'. Fuori dal paniere principale si conferma la corsa di Cattolica (+8,69%) in attesa del piano a fine mese.

Restano poi le vendite su Yoox Nap (-2,34%), Mediaset (-1,16%) e Creval (-3,65%). Lo spread tra btp e bund continua la discesa, è in area 145 punti base.