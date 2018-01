Borsa: Asia debole, Europa vista rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Borse di Asia e Pacifico deboli con Tokyo che lascia sul terreno lo 0,33% con il Nikkei che è appesantito dal graduale processo di rafforzamento dello yen sulle principali valute dopo la decisione della Bank of Japan di ridurre gli acquisti di titoli di Stato. Senza grandi slanci, sebbene in territorio positivo, anche Hong Kong (+0,07%), Shanghai (+0,10%) e Shenzhen (+0,38%). Per l'anno passato il premier cinese Li Keqiang stima una crescita intorno al 6,9% rispetto al 6,7% del 2016 (minimi degli ultimi 26 anni). Tra le altre Piazze Seul cede lo 0,47% ed è più o meno sugli stessi livelli Sydney (-0,48%). Attesi invece in positivo i listini europei. Tra i dati macro da segnalare le vendite al dettaglio in Italia e la produzione industriale in Spagna e a livello comunitario. La Bce pubblica inoltre i verbali della riunione di metà dicembre. Dagli Stati Uniti previste le richieste di sussidio.