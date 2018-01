Accordo per investimenti Iran fino 5 mld

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Firmato l'Accordo Quadro di finanziamento (Master Credit Agreement) tra Invitalia Global Investment e le banche iraniane Bank of Industry and Mine e Middle East Bank. L'Accordo, comunica il Mef in una nota, fissa termini e condizioni generali che regoleranno i futuri contratti di finanziamento tra Invitalia Global Investment e le banche iraniane nei settori energetico, infrastrutturale, chimico, petrolchimico e metallurgico, per un importo complessivo fino a 5 miliardi di euro, e coperti da garanzia Sovrana rilasciata dal Governo iraniano.