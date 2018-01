Lufthansa sorpassa Ryanair nel 2017

(ANSA) - BERLINO, 10 GEN - Lufthansa vede crescere il numero di passeggeri trasportati nel 2017 e torna a essere la compagnia di volo maggiore d'Europa. E' quanto emerge da una nota del colosso tedesco, che ha chiuso l'anno con 130 milioni di passeggeri (+18,6%) superando così Ryanair, ferma a circa 129 milioni. Il coefficiente di carico è salito di 1,8 punti percentuali all'80,9%.

Per quanto riguarda il traffico, misurato come numero di passeggeri trasportati per i chilometri percorsi, Air France-Klm è leader in Europa, davanti a Lufthansa e British Airways.