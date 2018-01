Istat, prezzi delle case in discesa dello 0,5%

Nel terzo trimestre 2017, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, diminuisce dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti dello stesso periodo del 2016 (era -0,2% nel secondo trimestre). Il tasso di variazione acquisito per il 2017 rimane negativo e pari a -0,4% (era -0,1% nel trimestre precedente). Il calo tendenziale dei prezzi delle abitazioni - spiega l'Istat - "si manifesta contestualmente a una crescita del numero di immobili residenziali compravenduti (+1,5% rispetto al terzo trimestre del 2016, secondo i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), ininterrotta dal secondo trimestre 2015 ma che si riduce di ampiezza per il quinto trimestre consecutivo".