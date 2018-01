Azienda del gruppo Whirlpool licenzia 500 lavoratori

Embraco, azienda del gruppo Whirlpool, ha annunciato il licenziamento collettivo di 497 lavoratori sui 537 occupati nello stabilimento di Riva di Chieri (Torino). La notizia arriva a tre mesi dalla decisione dell'azienda di ridurre i volumi produttivi assegnati allo stabilimento torinese, che produce compressori per frigoriferi, delocalizzando la produzione in altre fabbriche del gruppo. "Chiudiamo Riva di Chieri, ma manterremo comunque una presenza in Italia", precisa l'azienda.

"L'Embraco continua sulla linea intransigente. È urgente aprire un tavolo di trattativa e servirà un incontro al Mise", commenta Dario Basso, segretario generale della Uilm di Torino. "Lo scenario presentato - afferma Federico Bellono, segretario generale della Fiom Torino - è di gran lunga il peggiore tra quelli che si potevano prefigurare. La totale assenza di responsabilità sociale da parte della Embraco è inaccettabile per i lavoratori e per le istituzioni". "Enorme sconcerto" esprime l'assessora regionale al Lavoro, Gianna Pentenero.