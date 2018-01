Borsa:Milano resiste,sprint Mps e Intesa

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Piazza Affari resiste in testa alle altre borse europee a metà seduta, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,18% a 23.045 punti. Gli acquisti si concentrano su Mps (+6,15%), congelata anche al rialzo dopo l'investimento di Quaestio nella tranche 'mezzanine' di sofferenze per 25 miliardi di euro e il calo degli Npl delle banche italiane a 173 miliardi annunciato oggi da Bankitalia. Il dato favorisce anche Intesa (+3,24%), Banco Bpm (+2,94%), Bper (+2,69%), Ubi (+1,96%) e Unicredit (+1,8%). Invariata Carige, contrastate le valtellinesi Bps (+1,25%) e Creval (-0,88%). Resiste Leonardo (+0,46%) in vista del nuovo piano industriale previsto a fine mese, mentre scivolano Italgas (-2%) e gli automobilistici Pirelli (-1,64%) ed Fca (-1,25%), insieme a Exor (-0,5%), colpiti da prese di beneficio dopo aver raggiunto i massimi storici. Pesa Cucinelli (3,46% a 27,9 euro) dopo i 26 euro per azione pagati per il pacchetto del 6% messo in vendita da famiglia, che resta con il 51%.