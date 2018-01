Borsa: Milano resta positiva con banche

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Nonostante l'apertura negativa di Wall Street la corsa pomeridiana del Ftse Mib a Piazza Affari continua in rialzo (+0,4%), mentre il resto d'Europa viaggia ancora in terreno negativo, tranne Londra (+0,15%), con Parigi in calo (-0,35%) come Francoforte (-0,9%).

A Milano sono ancora per lo più alcuni titoli bancari a beneficiare dell'annuncio del calo degli Npl delle banche italiane a 173 miliardi annunciato da Bankitalia. Bene quindi Mps (+4,4%), Banco Bpm (+45), Intesa (+4%), Bper (+3,4%), Ubi (+2,9%), Unicredit (+2,5%), Popolare di Sondrio (+2,2%), Mediobanca (+2%). Bene anche Unipol (+2,4%) e UnipolSai (+1,4%), Generali (+2,2%). Su anche Leonardo (+0,3%) e Cnh (+0,6%).

In ribasso A2a (-2,5%), Pirelli (-2,3%), Italgas (-2,1%), Snam (-1,7%), Atlantia (-1,5%), Terna (-1,67), Luxottica (-1,7%), Enel (-1,8%), e Moncler (-1,7%). Male il Creval (-0,9%). Giù Cucinelli (-5,5%) dopo la vendita del pacchetto del 6% da parte della famiglia, che resta con il 51%.