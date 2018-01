Borsa: Europa fiacca, Milano risale

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Borse europee poco mosse dopo il rialzo della vigilia che ha visto salire Wall Street su nuovi massimi e Milano (+0,25%) superare quota 23mila punti. Parigi è invariata a differenza di Francoforte (-0,1%), mentre Londra (+0,07%) e Madrid (+0,05%) si assestano sopra la parità. Nessuna variazione particolare sul fronte della produzione industriale in Francia, mentre sono ancora attesi analoghi dati dal Regno Unito. Negativi i future su Wall Street in vista dei mutui Usa, degli indici dei prezzi alle importazioni e alle esportazioni, delle scorte di magazzino e petrolifere, mentre alle 15 è atteso il discorso del presidente della Fed di Chicago Charles Evans, membro del Comitato Federale. Sotto pressione a Parigi Air France (-3,4%) dopo i dati di traffico sullo scorso mese di dicembre. Soffrono anche i semiconduttori con Dialog (-3,02% a Francoforte) dopo il taglio della raccomandazione di Credit Suisse, Ams (-2,24% a Zurigo) ed Stm (-1,32%) in Piazza Affari.