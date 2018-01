Borsa: Europa contrastata, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Prevalgono le prese di beneficio in Europa dopo una serie di rialzi che dura dall'inizio dell'anno.

Milano (Ftse Mib +0,3%)è in testa, seguita da Londra (+0,11%) e Madrid (+0,02%), Parigi (-0,42%) e Francoforte (-0,8%). Negativi i futures su Wall Street, che ha toccato ieri nuovi massimi, nonostante il rialzo delle richieste settimanali di mutui Usa.

Sono attesi anche gli indici dei prezzi alle importazioni e alle esportazioni, le scorte all'ingrosso e petrolifere e l'intervento del presidente della Fed di Chicago Charles Evans.

Scivolone di Air France (-5,45%), che ha diffuso i dati di traffico di dicembre, mentre i piloti hanno sospeso lo sciopero previsto per domani. Deboli i produttori di semiconduttori Dialog (-2,26% a Francoforte) dopo il taglio di Credit Suisse e sui timori per le vendite di telefonini in Cina. Giù Ams (-1,49% a Zurigo) ed Stm (-0,6%) in Piazza Affari. Poco mossa Airbus (+0,09%) dopo l'ordine da 18 miliardi di euro annunciato dal presidente Macron in Cina.