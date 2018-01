Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,26%

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Borse asiatiche contrastate, con indici poco sopra o poco sotto la parità a Tokyo (-0,26%) e Shanghai (+0,23%), dopo l'ulteriore rafforzamento dello yen sul dollaro e sulle altre principali valute. Più forte il calo di Taiwan (-0,77%), Sidney (-0,64%) e Seul (-0,42%), mentre Hong Kong (+0,54%) e Mumbai (-0,22%) sono ancora aperte. Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa della produzione industriale in Francia e Gran Bretagna, dove vengono diffusi anche dati sulle costruzioni ed il saldo della bilancia commerciale. In arrivo dagli Usa dati sui mutui, gli indici dei prezzi alle importazioni e alle esportazioni, le scorte di magazzino e quelle di petrolio e carburanti, mentre alle 15 è atteso il discorso del presidente della Fed di Chicago Charles Evans, membro del Comitato Federale. Sulla piazza di Tokyo ha sofferto il colosso della birra Ashai (-3,93%), dopo che gli analisti di Nomura hanno indicato un possibile calo dei volumi di vendita per l'anno in corso.