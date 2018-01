Fca: nuovo massimo in Borsa a 18,86 euro

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Nuovo massimo in Piazza Affari per Fca che, dopo un congelamento nel corso per eccesso di rialzo, ha chiuso con un progresso del 4,24% a 18,86 euro. Sempre brillanti gli scambi, che hanno superato anche oggi i 30 milioni di pezzi passati di mano, a indicare che il mercato sta puntando su nuovi scenari per il gruppo guidato da Sergio Marchionne, da tempo interessato a una fusione con Gm. Da giorni poi l'intero comparto auto si muove con il vento in poppa sui vari mercati azionari, spinto dalle attese degli analisti di JpMorgan sul 2018, che sarà "l'anno del toro" per i costruttori. Positiva anche Exor (+2,08% a 58,85 euro), più cauta invece Ferrari (+1,32% a 95,9 euro). Per la finanziaria di casa Agnelli-Elkann il valore raggiunto oggi rappresenta un nuovo massimo storico dopo il picco raggiunto lo scorso 3 novembre, mentre per Maranello si tratta di un ritorno ai valori dello scorso mese di agosto.