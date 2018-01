Borsa:Fca e Fineco spingono Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Piazza Affari (+0,7% a 23 mila punti) continua a guidare le Borse europee trainata da Fca, che sale del 4,2% a 18,86 euro. Il titolo è in crescita dal 29 dicembre, quando chiuse a 14,89 euro. Secondo diversi commentatori, a spingerlo sono i rumors sul progetto di una grande alleanza. In luce anche i titoli del risparmio gestito, con Fineco che guadagna il 4% e Banca Generali il 2,5%, sulla scia dei dati sulla raccolta di dicembre. Bene Ferrari (+1,4%), su cui Invest ha reiterato il giudizio 'buy', e la holding Exor (+2,5%). In buona salute St (+1,8%) e Atlantia (+0,15%), dopo che la Consob spagnola ha autorizzato l'opa su Abertis. Nel complesso, il comparto banche sale dello 0,77%. Acquisti su Bper (+1,8%), Ubi (+1,4%), Unicredit (0,37%) e Intesa (+0,78%). Per quest'ultima gli analisti di Mediobanca (-0,2%) 'caldeggiano' una grande fusione cross border. Fuori dal listino principale, Mps cede lo 0,7%. Sotto pressione Ferragamo (-2,3%), A2a (-1,4%) e Mediaset (-1%).