Borsa: bene Asia, miglior avvio da 2006

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - I mercati asiatici consolidano il miglior avvio dal 2006 nel giorno in cui riapre la Borsa di Tokyo dopo la fine delle festività legate al nuovo anno. Il listino nipponico ha chiuso in progresso dello 0,57%, quello di Sydney è avanzato dello 0,09% mentre Hong Kong si avvia a terminare la seduta in rialzo dello 0,34%, con Shanghai che sale dello 0,13% e Shenzhen dello 0,32%.

I rialzi di Tokyo, che seguono i nuovi record dell'S&P a Wall Street, sono stati frenati dall'avanzata dello yen, (+0,29% sul dollaro e +0,61% sull'euro) dopo che la Banca del Giappone ha ridotto di 10 miliardi di yen gli acquisti di bond rispetto al mese scorso, in una mossa letta dal mercato come segnale di una riduzione della politica di stimolo monetario. Sulla Borsa di Seul (-0,12%) pesa la brutta seduta di Samsung (-3,1%), che sconta profitti trimestrali inferiori alle attese.

Poco mossi i future sull'Europa, in attesa dei dati sulla disoccupazione mentre la produzione industriale tedesca è cresciuta del 3,4% a novembre.