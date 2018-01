Anima: masse gestite oltre 94 mld

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Anima Holding ha chiuso il 2017 con masse totali gestite di 94,39 miliardi, in rialzo del 29,9%, per effetto dell'acquisizione di Aletti Gestielle, che ha generato un apporto di oltre 19 miliardi di euro. Lo annuncia il gruppo che ha chiuso il 2017 con una raccolta netta di 945 milioni, a fronte dei 4,5 miliardi dell'intero 2016, e una raccolta negativa per 122 milioni nel mese di dicembre, a causa anche di "un disinvestimento effettuato nell'ambito delle proprie politiche di gestione della liquidità". Esclusa l'acquisizione di Aletti, invece, Anima ha totalizzato 75,3 miliardi di euro di raccolta netta, con un incremento pari al 4%.