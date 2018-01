Ferrero in pole per barrette Nestlè Usa

(ANSA) - NEW YORK, 8 GEN - Ferrero e Hershey hanno presentato le offerte finali per le barrette di cioccolato Nestle' negli Stati Uniti. Lo riporta la Cnbc citando alcune fonti, secondo le quali le attivita' sarebbero valutate fra i 2 e i 2,5 miliardi di dollari e Ferrero sarebbe in pole position per l'acquisizione in quanto ''piu' aggressiva'' di Hershey sul prezzo. Una decisione su chi si aggiudichera' l'asta e' attesa fra una settimana.