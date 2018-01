Borsa: Milano chiude in rialzo con Tim

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Avvio di settimana positivo per Piazza Affari con il Ftse Mib (+0,37%) vicino ai 23mila punti (22.845). Alla chiusura in luce Tim (+1,9%) con il ministro Calenda che si dice convinto che sarebbe bene se il gruppo separasse i servizi dalla rete in una società quotata. In evidenza, fin dalla prime battute, Leonardo (+1,64%) in vista del piano industriale atteso a fine mese. Tra i migliori anche Fca (+1,06%) che termina sopra i 18 euro (18,11), dopo aver segnato in corso di seduta i massimi a 18,48 euro. Secondo JpMorgan il 2018 sarà "l'anno del toro" per il comparto auto mentre su Fca si ipotizza una operazione straordinaria negli Usa prima che Marchionne lasci la guida dell'ex-Lingotto. Gli acquisti valorizzano anche Ferrari (+1,39%) e Cnh (+2,06%). Nei bancari buon passo per Banco Bpm (+1,89%) mentre soffre il Creval (-5,79%) nel giorno dell'esecuzione dell'accorpamento delle azioni. Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 155 punti, col rendimento del decennale italiano all'1,97%.