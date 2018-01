Borsa: Milano, acquisti su Leonardo

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Piazza Affari è stabile a metà seduta (Ftse Mib +0,03% a 22.771 punti) spinta da Leonardo (+1,83%) in vista del piano industriale atteso a fine mese. Bene anche Tenaris (+1,47%), favorita dalle guotazioni del greggio.

Bene Pirelli (+1,36%), sulla scia del buon andamento dei titoli del settore auto con le attese di JpMorgan sul 2018, mentre Fca (-0,34%) è oggetto di realizzi dopo aver raggiunto un massimo a 18,4 euro in apertura a seguito del rally della scorsa settimana. In ordine sparso le banche, con Banco Bpm (+0,9%) e Unicredit (+0,42%) positive a differenza di Creval (-3,69%), nel giorno dell'accorpamento delle azioni nel rapporto di 10 a 1.

Giù anche Mps (-0,31%). Scivola Campari (-1,1%) con il dollaro a 1,2 sull'euro, mentre Atlantia (-0,52%) attende il verdetto della Consob spagnola (Cnmv) per l'Opa su Abertis (-0,05% a Madrid), con la possibilità che la Commissione decida un rinvio al Governo spagnolo, a cui Atlantia si è rivolta lo scorso 21 dicembre.