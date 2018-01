Borsa: Europa sale, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Si confermano in rialzo a metà seduta le principali borse europee, guidate da Francoforte e Parigi (+0,5% entrambe). Più caute Milano (+0,35%) e Madrid (+0,3%), invariata Londra. Meglio del previsto le vendite al dettaglio di novembre nell'Ue e la fiducia economica di dicembre, mentre salgono i futures Usa in attesa degli interventi di 3 membri membri del Comitato federale della Fed: Raphael Bostic da Atlanta, John Williams da San Francisco ed Eric Rosengren da Boston. Acquisti sugli automobilistici Renault (+1,9%), Valeo (+1,87%) e Bmw (+1,69%) dopo la previsione di JpMorgan sul mercato dell'auto per l'anno in corso, mentre Fca (-0,22%) è oggetto di prese di beneficio dopo il rialzo di inizio anno ed il balzo sopra quota 18 euro in apertura.

Acquisti su Credit Agricole (+2,28%), Leonardo (+2%) e ArcelorMittal (+1,97%), mentre scivola Carrefour (-2,86%), frenata dalle raccomandazioni degli analisti di Morgan Stanley e Deutsche Bank.