Borsa: Europa resta rialzo,Milano +0,22%

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Le Borse europee, con Wall Street debole, non cambiano passo e proseguono con l'indice d'area Stoox 600 che guadagna un quarto di punto dopo aver toccato in corso di seduta i massimi da agosto 2015. A sostenere i listini sono in generale le buone indicazioni dell'economia globale e gli acquisti sul comparto dell'auto. Francoforte e Parigi salgono entrambe dello 0,38% mentre Londra prosegue in flessione (-0,29%). Milano segna un +0,23% con il Ftse Mib a 22.800 punti non lontano dalla soglia dei 23mila punti, massimi raggiunti a novembre scorso. Sempre in luce Leonardo (+2,02%) in vista del piano industriale atteso a fine mese. Sale Tim (+1,9%) con il ministro Carlo Calenda che si dice convinto che sarebbe bene se il gruppo separasse i servizi dalla rete in una società quotata. Nel credito sotto pressione il Creval (-4,28%) nel giorno dell'esecuzione dell'accorpamento delle azioni. Lo spread tra btp e bund a 155 punti base con il rendimento del decennale italiano all' 1,97%.