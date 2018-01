Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Borse europee positive, nonostante il calo degli ordini di fabbrica in dicembre in Germania (-0,4%), in vista di una tenuta della fiducia economica nell'Ue, dove è atteso un incremento delle vendite al dettaglio di novembre. Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,37%) sono le migliori, seguite da Madrid e da Milano (+0,1% entrambe), mentre Londra cede lo 0,5%. Gli occhi sono puntati anche oggi sui titoli dei costruttori di automobili, a seguito dello studio di JpMorgan diffuso venerdì scorso. In particolare salgono Bmw (+1,69%), Daimler (+1,32%), Peugeot (+1,1%) ed il produttore di ricambi Valeo (+1,74%), mentre si assesta Fca, invariata a 17,92 euro, oggetto di prese di beneficio dopo il rialzo di inizio anno ed un primo spunto in apertura, con il raggiungimento di un nuovo record a 18,4 euro. Acquisti selettivi in campo bancario, dove salgono Credit Agricole (+2,05%) e Abn Amro (+1,1%). Deboli Hsbc Holding (-0,5%) ed Rbs (-0,2%). Contrastate in Piazza Affari Intesa Sanpaolo (-0,15%) e Unicredit (+0,55%).