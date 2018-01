Borsa: Asia, Tokyo chiusa per festività

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Borse asiatiche positive in avvio di settimana ma a ranghi ridotti, con Tokyo chiusa per festeggiare l'arrivo dell'Età Adulta. In rialzo Shanghai (+0,52%), Taiwan (+0,33%), Seul (+0,63%) e Sidney (+0,13%), insieme a Hong Kong (+0,17%) e Mumbai (+0,58%), ancora aperte. In progresso i futures sull'Europa, nonostante l'inatteso calo degli ordini di fabbrica in Germania a dicembre (-0,4%), mentre sono in arrivo gli indici europei sulla fiducia dei consumatori e delle imprese in dicembre e le vendite al dettaglio di novembre. In rialzo anche i futures Usa, in vista dei discorsi che terranno in serata alcuni membri del Comitato federale della Fed: Raphael Bostic da Atlanta, John Williams da San Francisco ed Eric Rosengren da Boston.

Poco mossa Samsung (-0,19%) a Seul, in attesa dei conti, presentati invece con scarso successo dalla rivale Lg (-5,41%).

Bene Kia Motors (+1,41%) e Hyundai (+1,34%) sulla scia dei rialzi dei titoli del comparto auto delle ultime sedute.