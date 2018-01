Pfizer, stop lotta Parkinson e Alzheimer

Pfizer, il più grande gruppo farmaceutico al mondo, ha abbandonato la lotta al Parkinson e all'Alzheimer dopo ingenti investimenti che non hanno portato i risultati attesi. E' quanto si legge sul Wall Street Journal, che sottolinea come l'annuncio di Pfizer porterà al licenziamento di 300 dipendenti nei centri di ricerca in Massachusetts e Connecticut. Come molti altri concorrenti, si legge sul Wsj, Pfizer ha investito pesantemente per sviluppare cure contro l'Alzheimer e il Parkinson a causa dell'elevata richiesta, ma è andata incontro a grandi delusioni ogni volta che prodotti che sembravano promettenti non hanno ottenuto i risultati sperati durante i test.