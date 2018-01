A Las Vegas le auto hi-tech del futuro

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Guida autonoma, veicoli connessi, auto 'telepatiche' che leggono il pensiero del conducente o capaci i di imparare a guidare da sole. Tutto questo sarà possibile vedere al prossimo Consumer Electronic Show di Las Vegas, kermesse dell'elettronica di consumo che quest'anno vede come protagonista il mondo automotive. Nel 2021 si stima che le vendite di veicoli che si guideranno da soli saranno 51.000, ma solo nel 2040 si arriverà a 33 milioni di veicoli a guida autonoma. Molto più immediati invece i guadagni attesi dai sistemi avanzati di assistenza al conducente e l'elettronica applicata alla guida: 183 miliardi di dollari entro il 2022. E' su questo che gruppi automobilistici e della componentistica daranno il meglio di se'.

A partire da Fca che, mentre lo scorso anno ha presentato al CES il concept del minivan elettrico Portal (il guidatore non guida ma 'controlla'), ora sceglie Las Vegas per ribadire l'importanza della nuova generazione della Jeep Wrangler per un ulteriore consolidamento nel mercato Usa.