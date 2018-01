Emiliano, via ricorso se garanzie salute

(ANSA) - BARI, 5 GEN - Il governatore pugliese Michele Emiliano apre alla trattativa col presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sul Piano ambientale dell'Ilva impugnato da Regione e Comune di Taranto, purché si ottengano dal governo le garanzie di una apertura al processo di decarbonizzazione e della applicazione della legge regionale sulla previsione del danno sanitario. "Stiamo chiedendo al governo - ha detto - di rispettare le leggi, la Costituzione, la salute dei cittadini.

Se non le avremo il ricorso non sarà mai ritirato". Per il presidente della Regione Puglia, inoltre, "un impegno a lavorare in modo positivo" sull'Ilva "non può che essere preso da Gentiloni in persona", ed è il momento che il ministro Calenda "si faccia da parte e ci consenta di dialogare con il presidente del Consiglio che peraltro è l'autore dell'atto (Dpcm sul piano ambientale) impugnato" da Regione e Comune di Taranto.