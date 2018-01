Cala fisco,cresce reddito delle famiglie

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Cala la pressione fiscale e diminuisce anche il deficit pubblico, mentre cresce ''in modo significativo'' il reddito disponibile delle famiglie e anche il loro potere d'acquisto. Famiglie che tornano anche a risparmiare. Le buone notizie arrivano dall'aggiornamento dei dati macroeconomici italiani fatto dall'Istat sul terzo trimestre 2017.

Il reddito delle famiglie, rileva l'istituto di statistica, sono cresciute dello 0,7% nel terzo trimestre e del 2,1% su base annua. Il potere d'acquisto, salito dello '0,8% nel trimestre, balza dell'1,1% rispetto all'anno precedente Nei primi nove mesi la pressione fiscale si attesta al 40,2%, il valore più contenuto da sei anni mentre il deficit si ferma al 2,3%, 0,2 punti in meno dello stesso periodo del 2016.

Cresce poi in modo deciso, di mezzo punto percentuale, la propensione al risparmio delle famiglie che sale all'8,2%, con una inversione di tendenza dopo un anno di discesa.