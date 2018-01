Borsa:Milano in rialzo +0,5%, corre Fca

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - La Borsa di Milano allunga il rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,53% a 22.630 punti. Corre Fca che guadagna il 2,26% dopo aver toccato il +3%, con il titolo che resta sopra i 17 euro. In positivo anche Ferrari ed Exor (+0,54%).

Andamento positivo per le banche. Svetta Carige (+2,5%), dopo che ieri Malcalza Investimenti, titolare del 20,63% di Carige, ha reso noto che valuterà entro sei mesi se salire sotto il 30%.

Bene anche Ubi (+1,74%), Bper (+0,94%), Banco Bpm (+0,53%), Intesa (+0,43%) e Unicredit (+0,24%). In rialzo i titoli legati al petrolio con Saipem (+1,07%), Eni (+0,56%), Snam (+0,24%) e Italgas (+0,32%). Bene anche Tim (+0,34%) e Mediaset (+0,18%).

In calo Leonardo (-0,87%), Unipol (-0,15%) mentre sono piatti Prysmian ed A2a.