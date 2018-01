Borsa:Asia chiude in rialzo, bene Tokyo

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo per il quarto giorno consecutivo ed archiviano la miglior settimana da luglio 2017. Gli investitori guardano con fiducia ad una serie di dati macroeconomici in arrivo la settimana prossima dalla Cina e dall'India.

Tokyo chiude in rialzo dello 0,89%, e rimane sui massimi in 26 anni, in scia all'ultimo record del Dow Jones e sulle aspettative di un ulteriore miglioramento del mercato del lavoro Usa. Sul mercato dei cambi, lo yen si svaluta sul dollaro a quota 113. A mercati ancora aperti Shanghai fa registrare un rialzo dello 0,2%, Shenzhen (+0,1%) mentre Hong Kong è sulla parità (-0,06%). Bene Seul (+1,2%) e Mumbai (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico oggi sono attesi numerosi dati tra cui quelli dell'Istat sul deficit/Pil italiano, le vendite al dettaglio in Germania e Italia, la fiducia dei consumatori in Francia, il tasso di disoccupazione, gli ordinativi industriali e la bilancia commerciale negli Stati Uniti.