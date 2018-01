Borsa: Milano sale in chiusura con Fca

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della prima settimana dell'anno, con un progresso dell'1,11% a 22.762 punti ed un rialzo di oltre il 4% dallo scorso 2 gennaio. In calo gli scambi per 2,5 miliardi di euro di controvalore. Nuovo sprint di Fca (+6,35%), che ha aggiornato il record storico a 17,92 euro, con quasi 30 milioni di titoli passati di mano, contro i 35 mln della vigilia. Il titolo è stato spinto dalla raccomandazione d'acquisto di JpMorgan, per la quale il 2018 sarà "l'anno del toro per il mercato dell'auto". Bene anche Pireli (+2,45%) e Brembo, acquisti su Exor (+3,16%), la finanziaria della famiglia Agnelli-Elkann, più caute invece Ferrari (+0,92%) e Cnh (+0,6%).

A due velocità le banche, con rialzi per Carige (+1,25%), dopo che i Malacalza hanno dichiarato di valutare acquisti fino a quasi il 30% del capitale, giù invece Mps (-0,66%) e Unicredit (-0,49%). Bene Bps (+1,33%), fiacca Creval (-0,17%), sugli scudi Bim (+13,2%) dopo il tonfo della vigilia.