Borsa: Europa sale con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Si preannuncia in rialzo la chiusura delle principali borse europee mentre a New York salgono sia il Dow Jones (+0,3%) sia il Nasdaq (+0,57%). La migliore è Francoforte (+1%), seguita da Parigi e Milano (+0,7% entrambe), Madrid (+0,6%) e Londra (+0,14%). In luce Fca (+5,88% a Milano e +4% a New York) e Peugeot (+3,83% a Parigi) dopo le raccomandazioni di acquisto degli analisti di JpMorgan, che prevedono un mercato dell'auto "con il toro" per il 2018. Bene anche Volkswagen (+1,89%), più cauta Bmw (+0,89%) declassata da 'neutral' a 'underweight' (sottostimare). Acquisti sui farmaceutici a partire da Bayer (+4,78% a Francoforte) in vista che si pronunci l'Antitrust Usa sulla fusione con Monsanto (+0,36% a New York). Bene anche Vifor Pharma (+3,5% a Zurigo) e Orion Oyi (+3,21% ad Helsinki). Contrastate le banche: salgono SocGen (+1,14%) e Ubi (+0,74%), congelata Carige, frenano invece Barclays (-2,4%), Commerzbank (-2,16%), Unicredit (-0,8%) e Intesa (-0,5%).(ANSA).