Borsa: Europa positiva con futures Usa

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Borse europee positive in attesa dell'avvio degli scambi Usa. Francoforte (+1%) guida i rialzi seguita da Parigi (+0,75%), Milano (+0,66%) e Madrid (+0,54%), mentre Londra (+0,2%) appare più cauta. Positivi i futures Usa dopo dati macroeconomici in linea con le stime, dalla disoccupazione al tasso di partecipazione della forza lavoro. In lieve peggioramento la bilancia commerciale, scesa a 50,5 miliardi di dollari, e la variazione dei salari, salita di 148mila anziché di 190mila unità. Gli acquisti si concentrano sugli automobilistici Fca (+3,98%) e Peugeot (+3,75%), dopo uno studio degli analisti di JpMorgan sul settore, con indicazioni favorevoli sull'ex-Lingotto e sulla Casa francese. Contrastate le banche, con segni meno per Barclays (-1%) e Unicredit (-0,5%) e rialzi per SocGen (+1,71%) e Sabadell (+0,69%).