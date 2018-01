Melucci,protocollo?Faremo controproposta

(ANSA) - TARANTO, 4 GEN - "Il Comune aveva rivendicato uno strumento più efficace come l'accordo di programma, strumento di rilevanza amministrativa peraltro accolto dal ministro Calenda, tramite dichiarazioni rilasciate all'indomani dell'ultimo tavolo istituzionale, mentre ci giunge oggi inaspettatamente una bozza nella forma di un generico protocollo di intesa, che riteniamo non conservi analoga efficacia". Lo dice il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che trasmetterà "entro il prossimo fine settimana la nostra controproposta al Governo".

Dopo aver rilevato che "lo zelo del Governo nel proporre un proprio schema di accordo è un fatto senz'altro apprezzabile", il primo cittadino precisa che "come è noto anche il Comune di Taranto sta elaborando con consulenti legali e tecnici la propria proposta, nell'interesse collettivo sforzandosi di fare sintesi con le posizioni della Regione Puglia. Non si intende modificare questa road map".