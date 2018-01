Borsa: Milano regina Europa in chiusura

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Piazza Affari ha chiuso la terza seduta dell'anno in forte rialzo (Ftse Mib +2,77% a 22.512 punti) in testa alle altre borse europee, tra scambi fiume per oltre 3 miliardi di euro di controvalore, insoliti per il periodo tra Capodanno e l'Epifania. A vivacizzare la seduta è stata Fca (+8,36%), ai massimi di sempre (16,85 euro), con volumi tripli rispetto alla vigilia. Il titolo è stato favorito dalle valutazioni degli analisti sulle prospettive negli Usa, dopo la brillante prestazione del marchio Alfa Romeo, ed in vista di possibili operazioni straordinarie. L'ondata di acquisti ha interessato anche Exor (+6,86%), Ferrari (+4,17%) e Cnh (+3,11%). In evidenza le banche, da Ubi (+4,97%) a Unicredit (+3,42%), Banco Bpm (+2,86%) e Intesa Sanpaolo (+2,62%) a differenza di Creval (-1,81%). Positive A2a (+3,56%) e Saipem (+2,72%) in calo invece Campari (-0,64%), unico titolo negativo del paniere principale. Segno meno per Falck Renewables (-10%), Bim (-6,77%) e Mondadori (-1,89%) al contrario di Mediaset (+0,79%).