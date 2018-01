Borsa: in Europa corre auto con dati Usa

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Corre il comparto dell'auto in Europa dopo i dati sulle vendite negli Stati Uniti a dicembre, calate sì ma meno delle attese del mercato. L'indice Dj Stoxx di settore guadagna l'1,6%, con Fca (+5%) e Ferrari (+2,04%) che svettano su Daimler (+1,6%), Bmw (+1,3%) e Renault (+1,5%). Ma corrono anche i produttori di camion, come Cnh (+2%), e quelli di pneumatici, come Michelin (+1,2%), a dimostrazione che gli investitori guardano con fiducia alle prospettive di tutto il mondo dell'automotive.

Secondo gli analisti di Mediobanca il mercato Usa resta in salute e vicino a livelli record, supportato da un'economia che cresce e dagli effetti della riforma fiscale, con Fca che potrebbe essere il principale beneficiario di questa situazione.

Anche per Morgan Stanley le vendite in dicembre hanno battuto le attese e sono state "abbastanza forti per mantenere vivo il sogno di un re-rating" per il settore.