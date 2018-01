Borsa Europa sale, Milano corre con Fca

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Borse europee di gran passo ma senza ritoccare i massimi storici. Parigi sale dell'1,5% e Francoforte dell'1,3%. Mentre Milano si conferma maglia rosa con il Ftse Mib che registra un rialzo del 2,3% a 22.440 punti ritoccando i massimi di giornata.

Acquisti anche a Madrid (+1,6%) mentre è poco mossa Londra (+0,2%). L'indice d'area Stoxx 600 sale di oltre mezzo punto.

Bene il comparto dell'auto in Europa dopo i dati sulle vendite negli Stati Uniti a dicembre, calate meno delle attese del mercato. L'indice Dj Stoxx di settore guadagna l'1,6%, con Fca che svetta a +7,5% vicina ai massimi di giornata. In luce anche Ferrari (+4,7%). Tra gli altri resta il buon passo di Exor (+5% dopo una breve sospensione in asta di volatilità) e di Cnh (+3%), quest'ultima promossa a 'buy' da Deutsche Bank.

Nel credito ben comprata Ubi Banca (+4,3%) mentre soffre il Creval (-1,4%) in attesa della seconda parte del roadshow propedeutico all'aumento di capitale che l'istituto intende chiudere prima delle elezioni.