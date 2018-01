Borsa: Europa in positivo, svetta Milano

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Borse europee tutte in positivo con l'indice Euro Stoxx che sale di quasi un punto percentuale. Più e meno sullo stesso passo Parigi (+0,8%) e Francoforte (+0,95%).

Si mostra invece più contenuta Londra (+0,12%). La Piazza migliore resta Milano con il Ftse Mib che sale dell'1,3% a 22.188 punti mentre prosegue l'espansione dell'attività manifatturiera e dei servizi in Italia a dicembre. Sui listini prevale dunque l'ottimismo che ha già dato slancio alle Piazze asiatiche sostenute dai solidi dati sul manifatturiero di Usa e Cina. A trainare i mercati del Vecchio Continente sono in particolare gli acquisti sui finanziari e gli industriali. A Piazza Affari prosegue la corsa di Fca (+4,12%) seguita da Cnh (+2,4%) e Saipem (+2,36%). Deboli Campari (-0,16%), Ferragamo (-0,09%) e fuori dal paniere principale il Creval (-0,99%). Lo spread tra btp e bund è sceso a 159 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,03%.