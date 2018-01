Borsa: Asia in positivo, corsa Tokyo

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Borse di Asia e Pacifico in buon rialzo con Tokyo che chiude a +3,26% e vola ai massimi degli ultimi 26 anni al termine della prima seduta dell'anno. A dare slancio i solidi dati sul manifatturiero di Usa e Cina che rafforzano l'ottimismo sull'evoluzione dell' economia mondiale.

Passo nella media per le altre Piazze con Hong Kong che sale dello 0,57, Shanghai dello 0,49% e Shenzhen dello 0,36%. In calo invece Seul (-0,8%). Poco mossa Sidney (+0,11%). Attesa in positivo anche l'Europa dopo che la Federal Reserve ha ribadito la propria linea di una nuova stretta dei tassi negli Usa nel corso di quest'anno. Tra i macro in agenda il pmi servizi di Italia, Francia, Germania, Uk e anche a livello Ue. Dagli Stati Uniti il dato Adp sulla variazione degli occupati.