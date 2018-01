Mediaset, ok Borsa spinta da Mediobanca

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Giornata di forti acquisti per Mediaset in Piazza Affari: il titolo è salito del 2,98% a 3,31 euro tra scambi molto vivaci, con un'accelerazione determinata soprattutto dell'inserimento tra i quattro titoli preferiti dagli analisti Mediobanca per i primi sei mesi dell'anno.

Gli esperti di piazzetta Cuccia puntano su Mediaset soprattutto perché il titolo tratta ancora a sconto sui suoi principali parametri finanziari e per la recente acquisizione dei diritti sui mondiali di calcio in Russia che sosterrà la raccolta pubblicitaria. Sui dialoghi con Tim per un accordo nei contenuti e quello più ampio con i francesi gli analisti Mediobanca ripetono che "appare qualcosa ora più vicino".

Nella 'galassia Biscione' ancora molto bene Mondadori (+8%) sulle ipotesi di un'integrazione dei periodici in Francia con le attività di Lagardere e Marie Claire, mentre gli altri titoli inseriti nella lista dei preferiti Mediobanca sono Unipol (salito alla vigilia di oltre il 3%), Ferrari e A2A, più stabili.