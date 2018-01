Borsa:Milano chiude in rialzo,giù banche

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - La Borsa di Milano (+0,27%) inverte la rotta verso il termine delle contrattazioni e archivia la seduta in terreno positivo. Piazza Affari è in linea con gli altri listini del Vecchio continente, con gli investitori che attendono la pubblicazione delle minute della Fed. Il Ftse Mib ha risentito della debolezza delle banche nel giorno del debutto della Mifid 2, la nuova normativa europea sui servizi di investimento.

In cima al listino svetta Stm (+3,1%). Bene anche Mediaset (+3%), dopo che che è stata inserita nella lista dei preferiti di Mediobanca per i primi sei mesi dell'anno. In luce il settore automobilistico con Fca (+2,6%), Ferrari (+1,7%), Exor (+1%), Cnh (+0,4%).

Deboli le banche con Carige che cede il 2,5%, Banco Bpm (-2%), Bper e Ubi (-0,7%), Mps (-0,4%). In controtendenza Unicredit (+0,5%) e Fineco (+0,2%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio con Eni che guadagna lo 0,6% e Saipem piatta mentre chiudono in calo Italgas (-2,2%) e Snam (-1,6%).