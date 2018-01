Borsa Milano sale con Stm, deboli banche

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Piazza Affari oscilla attorno alla parità dopo le prime contrattazioni, con il Ftse Mib che sale dello 0,2% mentre i bancari registrano qualche vendita nel giorno in cui entrano in vigore le regole della Mifid 2 sulla prestazione dei servizi finanziari.

Unipol cede l'1,04%, ritracciando dai rialzi della vigilia, Bper lo 0,77%, Ubi lo 0,66%, Banco Bpm lo 0,53% e Unicredit lo 0,45%. Tra gli industriali arrancano Enel (-0,69%) e Pirelli (-0,54%). Bene invece Stm (+1,04%), che beneficia del buon momento del comparto tecnologico, Ferragamo (+0,77%) e Tim (+0,69%), Exor (+0,59%) e Brembo (+0,55%).

Fuori dal Ftse Mib si mette in luce Carige (+1,23%), con la Bce che ha chiesto al board di migliorare la governance e il cda che tornerà a riunirsi il 16 gennaio per lavorare alla cessione di nuovi crediti deteriorati. Ancora acquisti per Mondadori (+3,09%) mentre prende il largo banca Intermobiliare (+9,37%).

Soffre invece il Creval (-3,07%) in attesa dell'aumento di capitale da 700 milioni.