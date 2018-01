Borsa, Asia sale ancora con tecnologici

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Borse asiatiche ancora positive in questo primo scorcio di 2018, che si conferma così il miglior inizio anno dell'ultimo quinquennio. A spingere i listini, orfani di Tokyo, ancora chiusa per festività, sono i titoli tecnologici e quelli delle materie prime. La stabilizzazione delle prospettive dell'economia cinese contribuisce al clima di fiducia sui mercati.

Shanghai avanza dello 0,62%, Shenzhen dello 0,77% , Hong Kong dello 0,13% mentre Seul ha chiuso in rialzo dello 0,27% e Sydney dello 0,15%. Future positivi sull'Europa, che oggi vedrà entrare in vigore le regole della Mifid 2 sul mercato finanziario, e Wall Street mentre il petrolio si mantiene sopra i 60 dollari al barile e l'euro sopra gli 1,20 sul dollaro.

Nel pomeriggio arriveranno dagli Usa i dati sulle richieste di ipoteche, sulla spesa edilizia e l'indice Ism manifatturiero mentre in serata verranno pubblicate le minute della Fed a cui gli investitori guardano per carpire qualche indicazioni sulla traiettoria dei tassi Usa.