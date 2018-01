Borsa:Europa in calo,Francoforte (-0,8%)

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Le Borse europee girano in calo nella prima seduta dell'anno e con il clima ancora festivo. La settimana sarà densa di informazioni sia dagli Usa dove si attendono i verbali della Fed ed il rapporto sul lavoro e sia sull'Eurozona dove sono in arrivo i dati dell'inflazione di dicembre.

L'indice Stoxx 600 segna un calo dello 0,3%. Giù Francoforte che cede lo 0,8%, Parigi e Londra (-0,4%), Milano (-0,2%). In terreno positivo solamente Madrid (+0,4%).

A Piazza Affari in calo il settore automobilistico, in attesa della pubblicazione dei dati sulle vendite italiane a dicembre.

Fca cede il 2,9%, Brembo (-2,8%), Ferrari (-2,1%), Exor (-1,2%), Cnh (-0,9%). In positivo le banche con Carige (+2,5%), Unicredit (+1,3%), Bper (+0,5%), Banco Bpm (+0,4%).