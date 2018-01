Borsa: Milano aumenta le perdite (-1%)

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - La Borsa di Milano aumenta le perdite con il Ftse Mib che cede l'1% a 21.636 punti. A pesare sul listino le perdite del settore automobilistico, in attesa dei dati di vendita.

In fondo al listino Brembo (-4%). Male anche Fca (-2,6%), Ferrari (-2,2%), Cnh (-1,5%) ed Exor (-1,2%). In negativo anche i titoli legati al petrolio con Italgas (-1,5%), Snam (-1%) ed Eni (-0,2%) mentre Saipem guadagna lo 0,2%.

Con il segno negativo anche le banche con Ubi e Bper (-1%), Fineco (-0,9%), Intesa (-0,6%) e Unicredit (-0,2%). Tengono Carige (+1,2%) e Banco Bpm (+0,1%).

Male Mediaset (-0,9%) e Tim (-0,8%). L'andamento negativo non risparmia il settore del lusso con Moncler (-1,5%) e Ferragamo (-1,2%).