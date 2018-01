Borsa: Europa in calo, Francoforte -1%

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Le Borse europee aumentano le perdite nonostante l'espansione dell'attività manifatturiera nell'Eurozona che ha visto l'indice Pmi ai massimi storici.

L'indice Stoxx 600 segna un calo dello 0,5%. Nel Vecchio Continente il peggior listino è Francoforte con un calo dell'1%.

Male anche Parigi (-0,8%), Milano (-0,7%) e Londra (-0,3%).

A Piazza Affari pesano le perdite del settore automobilistico con Brembo (-3,5%), Fca (-2,7%), Ferrari (-2,1%) Cnh (-1,2%). In calo anche Exor (-0,8%), A2a ed Stm (-1,4%) e Azimut (-1,2%).

In ordine sparso le banche dopo un avvio in rialzo. In calo Intesa (-0,9%) e Bper (-0,8%) mentre Unicredit e Banco Bpm sono sulla parità. Regge Carige in rialzo dell'1,2%. In calo anche Mediaset (-1,2%) e Tim (-0,6%).